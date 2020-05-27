Бывший футболист молодежной сборной Украины Валериане Гвилия, выступающий за "Легию" из Варшавы, отметился невероятным ударом в Кубке Польши.

На 17-й минуте поединка против "Медзя" 26-летний уроженец грузинского Зугдиди в метрах 20 от ворот получил передачу от партнера и мощнейшим "выстрелом" пробил четко в девятку.

Отметим, что Гвилия в 2011 году выступал за харьковский "Металлист", а с 2012 по 2015 играл за "Металлург" из Запорожья. За время жизни в Украине Валериане оформил паспорт с трезубцем и в 2015 получил вызов в молодежную сборную Украины, где сыграл 4 матча.

Однако через год хавбек решил выступать за родную сборную Грузии U-21, и в настоящий момент входит в основной состав этой сборной.

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