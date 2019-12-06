Экс-тренер "Динамо" пожалел, что Украина не объединилась с Россией

Бывший наставник киевского "Динамо" Валерий Газзаев в очередной раз вспомнил неудавшийся план по созданию объединенного чемпионата России и Украины.

"Очень жаль, что не состоялся объединенный чемпионат. В этом проекте было отработано все до мелочей. Если бы не политический переворот в Украине, этот чемпионат состоялся бы. Я раз пятнадцать летал в Украину, встречался с президентами клубов. Все клубы, все президенты были согласны", – цитирует Газзаева агентство Динамо Киев от Шурика.

Валерий Газзаев Champion.com.ua

Он также считает, что сожалеют о несостоявшейся идее все, особенно в Украине.

"Это был бы один из лучших, если не лучший чемпионат в Европе. Он был бы самым смотрибельным. Каждый матч — всегда аншлаг, всегда битва и хорошее финансовое вознаграждение. Вот это мы потеряли. Была бы польза и Украине, и России. Но вмешалась политика. Думаю, сейчас все сожалеют, особенно с той стороны", – добавил Газзаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, слова главы Большого московского цирка Эдгарда Запашного о футбольных болельщиках вызвали большой резонанс в прессе.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!