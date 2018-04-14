Экс-тренер "Динамо" Киев установил рекорд в российской Госдуме

Экс-главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев стал самым богатым депутатом российской Государственной Думы среди бывших спортсменов. Информация о доходах парламентариев размещена наофициальном сайте нижней палаты парламента.

Бывший футболист и тренер задекларировал доход почти в 25,5 миллиона рублей за 2017 год. Газзаев оставил позади известных в прошлом хоккеистов Владислава Третьяка (18,2 миллиона рублей) и Вячеслава Фетисова (15,4).

Газзаев возглавил "Динамо" в мае 2009 года, сделал в клубе ставку на молодых воспитанников украинского футбола. Он доверил место в основном составе клуба таким футболистам, как Андрей Ярмоленко, Денис Гармаш и Евгений Хачериди, Роман Зозуля, ставшими впоследствии и лидерами национальной сборной Украины.

Напомним, что недавно Ярмоленко впечатлил тренера "Боруссии".