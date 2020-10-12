Экс-тренер "Барселоны" мог возглавить "Шахтер" вместо Каштру

Бывший тренер "Барселоны" Кике Сетьен мог возглавить "Шахтер" после ухода Паулу Фонсеки в итальянскую "Рому".

Как сообщил директор отдела селекции "горняков" Жозе Боту в интервью на YouTube-канале PASS, испанский специалист был одним из кандидатов на вакантный пост наставника донецкой команды, но выбор был сделан в пользу Луиша Каштру. Ключевым моментом в этом вопросе стало знание языка.

"Кике Сетьен был в списке кандидатов, когда мы все-таки выбрали Луиша Каштру. Очень важным критерием для нас является язык, потому что у нас в "Шахтере" очень много бразильских игроков. Когда тренер не говорит на русском и английском, нам приходится задействовать несколько переводчиков. И получается, что оригинальная мысль только на 50-60% доходит до футболистов в процессе перевода с нескольких языков", – рассказал Боту.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кике Сетьен был тренером "Барселоны" с января по август 2020 года. Он был уволен с этого поста после унизительного поражения в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Баварии" со счетом 2:8.