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Экс-президент УЕФА Платини арестован: новые подробности

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Бывший президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишель Платини был задержан 18 июня около 9:30 в здании Антикоррупционного управления судебной полиции (OCLCIFF) в Нантерре.

Вместе с ним под стражу была взята Софи Дион, которая занимала должность советника экс-президента Франции Николя Саркози, сообщает BFM TV.

Их подозревают в коррупции во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года. Мундиаль получил Катар, а Платини и администрацию Саркози обвиняют в подкупе функционеров Международной федерации футбола (ФИФА).

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Мишель Платини

Мишель Платини

Следствие утверждает, что выбор в пользу Катара был сделан после политического вмешательства Саркози, который попросил Платини поддержать заявку азиатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Париже 6 июня был задержан вице-президент ФИФА Ахмад Ахмад.

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Темы
ЧМ-2022Коррупция в ФИФА
Персона
Мишель Платини
Место
ФранцияПариж
Тег
ФИФА
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