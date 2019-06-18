Экс-президент УЕФА Платини арестован: новые подробности

Бывший президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишель Платини был задержан 18 июня около 9:30 в здании Антикоррупционного управления судебной полиции (OCLCIFF) в Нантерре.
Вместе с ним под стражу была взята Софи Дион, которая занимала должность советника экс-президента Франции Николя Саркози, сообщает BFM TV.
Их подозревают в коррупции во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года. Мундиаль получил Катар, а Платини и администрацию Саркози обвиняют в подкупе функционеров Международной федерации футбола (ФИФА).
Мишель Платини
Следствие утверждает, что выбор в пользу Катара был сделан после политического вмешательства Саркози, который попросил Платини поддержать заявку азиатов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Париже 6 июня был задержан вице-президент ФИФА Ахмад Ахмад.
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