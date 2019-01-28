Экс-капитан "Динамо" эпично дебютировал за новый клуб

Украинский футболист Николай Морозюк, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", неоднозначно дебютировал за турецкий "Ризеспор".

В матче Суперлиги команда нашего соотечественника одолела на своем поле "Акхисар" – 3:1. Однако именно Морозюк открыл счет в матче, поразив собственные ворота. Эпизод произошел уже на 14-й минуте: после подачи углового и ряда рикошетов мяч попал в голову украинскому защитнику и оказался в сетке.

Николай Морозюк ФК "Ризеспор"

"Ризеспор" сумел во втором тайме трижды поразить ворота соперника и вырвать победу. При этом Морозюк отметился рядом опаснейших подач с угловых. Эта победа позволила коллективу нашего соотечественника покинуть зону вылета.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий в ближайшие дни подпишет контракт с российским "Зенитом".

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