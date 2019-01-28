МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Экс-капитан "Динамо" эпично дебютировал за новый клуб

1.2тЧитать материал на украинском

Украинский футболист Николай Морозюк, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", неоднозначно дебютировал за турецкий "Ризеспор".

В матче Суперлиги команда нашего соотечественника одолела на своем поле "Акхисар" – 3:1. Однако именно Морозюк открыл счет в матче, поразив собственные ворота. Эпизод произошел уже на 14-й минуте: после подачи углового и ряда рикошетов мяч попал в голову украинскому защитнику и оказался в сетке.

Николай Морозюк

Николай Морозюк

ФК "Ризеспор"

Новости
Новичок "Динамо" решился на отчаянный шаг перед вторым сбором

"Ризеспор" сумел во втором тайме трижды поразить ворота соперника и вырвать победу. При этом Морозюк отметился рядом опаснейших подач с угловых. Эта победа позволила коллективу нашего соотечественника покинуть зону вылета.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий в ближайшие дни подпишет контракт с российским "Зенитом".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "чемпионат Турции" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат Турции
Персона
Николай Морозюк
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги