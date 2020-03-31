Экс-игрок "Динамо" откровенно высказался о Газзаеве

Экс-футболист киевского "Динамо" Бадр Эль-Каддури признался, что Валерий Газзаев был самым сложным человеком из всех, кто тренировал команду на протяжении его карьеры в клубе.

"Я так воспитан, что надо уважать старших. Но если кто-то говорит плохие вещи в мой адрес, то я обязательно отвечу. Один-два раза мог промолчать, но на третий уже не сдержусь... В "Динамо" таким тренером был Валерий Газзаев. Очень тяжелый человек... Без сомнений, он хороший тренер, но как человек... Он может смеяться, лезет целоваться, а через пять минут может злиться и становится просто сам не свой", – рассказал марокканец в интервью официальному сайту "Динамо".

Бадр Эль-Каддури Футбол 24

Он также отметил, что вынес один важный урок после общения и работы с Газзаевым.

"Самое главное, что я вынес после общения и работы с ним, – я никогда не буду таким тренером, как Валерий Георгиевич", – добавил Эль-Каддури.

Напомним, что в составе "Динамо" марокканец выступал с 2002 по 2013 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко сделал неожиданное признание об отношениях с футболистами "Динамо".

Самые красивые девушки у нас в Instagram!