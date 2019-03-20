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Экс-футболиста АПЛ арестовали: что произошло

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Бывший игрок "Саутгемптона" Джон Виафара арестован за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. 19 марта колумбийского экс-футболиста задержали в Кали.

Восточный окружной суд Техаса предоставил доказательства сбыта наркотических веществ Виафарой в период с 2008 по 2018 год. Футболист вместе с бандой отправлял препараты на судах в Мексику, а затем в США, сообщает El Espectador.

Джон Виафара

Джон Виафара

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Ранее игрока сборной Колумбии задерживали за вождение фургона в нетрезвом виде.

Виафара начал футбольную карьеру в "Депортиво Пасто) в 1998 году. Он успел поиграть в разных клубах, включая 76 игр в чемпионате Англии за "Саутгемптон". В составе "Онсе Кальдас" полузащитник выигрывал Кубок Либертадорес в 2004 году. Кроме того, Виафара провел 43 поединка за сборную Колумбии, в которых единожды забивал сопернику.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе Конор МакГрегор был арестован в Майами (США). Титулованный боец разбил телефон фаната после того, как тот сфотографировал его возле отеля примерно в 5 часов утра.

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Тема
Кубок Либертадорес
Место
Колумбия
Тег
сборная Колумбии по футболу
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