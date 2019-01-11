СМИ: рекордсмен чемпионата Украины будет играть в России

Экс-игрок донецкого "Шахтера", выступающий ныне за лондонский "Арсенал" Генрих Мхитарян может вскоре оказаться в питерском "Зените".

По информации британских СМИ, Мхитарян скорее-всего покинет "Арсенал" в нынешнее трансферное окно, если "канониры" успешно завершат сделку по приобретению полузащитника испанской "Барселоны" Дениса Суареса. Эту же информацию в своем Twitter подтверждает и армянский журналист Грач Хачатрян.

Генрих Мхитарян

Правда, нужно отметить, что действующий контракт Мхитаряна с "Арсеналом" рассчитан до лета 2021 года.

Генрих Мхитарян выступал за донецкий "Шахтер" с 2010 по 2013 года, а в сезоне 2012/2013 установил рекорд результативности чемпионата Украины (25 голов). Затем перешел в дортмундскую "Боруссию", где отыграл три сезона. В 2016 году начал играть в "Манчестер Юнайтед", а в январе 2018-го заключил контракт до лета 2021 года с лондонским "Арсеналом".

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка может покинуть немецкий "Шальке" в зимнее трансферное окно. Причиной стало нарушение дисциплины нашим футболистом.

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