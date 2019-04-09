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Экс-футболист сборной Украины рассказал, как отказался "раздвигать ножки" перед Россией

2.6тЧитать материал на украинском

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий категорично отказался от выгодного предложения выступать в чемпионате России.

"У меня был хороший вариант, с финансовой точки зрения, перейти в чемпионат России. Но не все измеряется в деньгах. Кто-то может сказать, что я уже свое заработал, а сейчас строю из себя героя. Нет, абсолютно. Мне предлагали два миллиона евро. Какая-то московская команда, даже не знаю какая. Мне просто назвали сумму и думали, что я раздвину ножки – и туда. Нет, ребятки, не на того нарвались. Я – украинец, люблю эту страну и уважаю свой народ", – сказал Федецкий в интервью YouTube-каналу "Трендец".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Федецкий жестко прошелся по Ярославу Ракицкому, который в начале года перешел из "Шахтера" в российский "Зенит".

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Персона
Артем Федецкий
Тег
сборная Украины по футболу
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Трансвестит что ли, "ножки не хотел раздвигать"... В женскую сборную этого гомо приглашали?!)))
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"Мне предлагали два миллиона евро. Какая-то московская команда, даже не знаю какая" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Вот не верю, что он не знает названия команды, якобы предлагавшей ему контракт, не верю, что агент не сообщил ему названия.Обычный жовтосиний пиараст
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Значит в Раду.
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