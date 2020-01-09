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9 января • обновлено в 11:47
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Экс-футболист "Динамо" устроил драку на турнире по футзалу

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Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик стал инициатором драки на турнире по футзалу "Рождественская коляда", который проходил в Луцке.

Тарас Михалик

Тарас Михалик

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В полуфинальном матче "Припять" из Любешова, за которую играл Михалик, встречалась с "Иквой" из Млинова. 36-летний экс-динамовец после серии фолов игроков "Иквы" инициировал потасовку на паркете, за что был удален, сообщает "Трибуна".

Видео инцидента (Тарас Михалик – в красной форме под 23-м игровым номером):

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Несмотря на удаление Михалика, "Припять" победила со счетом 3:1, а в финале (без дисквалифицированного экс-футболиста сборной Украины) обыграла "Духче" и стала победителем турнира во второй раз подряд.

Отметим, команда Михалика выступала в игровой форме московского "Локомотива", за который ранее играл Тарас, с логотипом "Российских железных дорог".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легенда "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский откровенно рассказал о драке с Евгением Хачериди.

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Автор
Денис Карпов
Тема
футзал
Персона
Тарас Михалик
Место
Украина Луцк
Теги
ФК Динамо Киев ФК Волынь
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