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25 марта • обновлено в 22:35
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Экс-футболист "Динамо" Дмитрий Кушниров показал, как работает в полиции во время карантина

1.3т
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Бывший футболист киевского "Динамо" Дмитрий Кушниров, выигравший в 2009 году чемпионат Европы среди юношей, показал, как проходит в столице его работа полицейским во время карантина.

29-летний спортсмен выложил в своем Instagram фото со столичных улиц.

Дмитрий Кушниров

Дмитрий Кушниров

@d.kushnirov

Дмитрий Кушниров

Дмитрий Кушниров

@d.kushnirov

Дмитрий Кушниров

Дмитрий Кушниров

@d.kushnirov

Дмитрий Кушниров

Дмитрий Кушниров

@d.kushnirov

Дмитрий Кушниров

Дмитрий Кушниров

@d.kushnirov

Как сообщал OBOZREVATEL, Кушниров ушел работать в полицию в 2016 году, чтобы осуществить свою детскую мечту. По признанию бывшего защитника, в футболе он мог бы зарабатывать гораздо больше, чем в правоохранительных органах.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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