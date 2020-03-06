Ехали на первый матч сезона: девять футболистов погибли в страшном ДТП

Автобус гвинейского футбольного клуба "Этуаль де Гвинея" из второго дивизиона попал в аварию, в результате которой девять игроков команды погибли.

Игроки ехали из столицы Конакри на выездной матч в Канкан – между городами 650 километров. Инцидент случился менее, чем на полпути – детали трагедии не сообщаются. Как сообщает Eurosport со ссылкой на BBC, пострадавших эвакуировали обратно в столицу.

Следует отметить, что "Этуаль де Гвинея" ехала на первый матч в новом сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время футбольного матча в мексиканской тюрьме Сьенгилье в городе Сакатекас погибли 16 человек.

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