"Египетский Месси" забил рекордный гол в чемпионате Англии: видео шедевра

Египетский форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах забил потрясающий гол в матче 31-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда". 25-летний футболист, которого по схожести стиля игры называют "египетским Месси", забил просто гол-близнец такого же мяча, который закатил сам аргентинец в полуфинале Лиги чемпионов-2015 "Барселона" - "Бавария" (3:0).

На 4-й минуте встречи Салах элегантно посадил на пятую точку защитника, после чего мощным выстрелом "пронзил" голкипера. В итоге египтянин забил еще три мяча, оформив покер. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Египетский нападающий стал первым игроком в истории "Ливерпуля", забившим 36 голов в дебютном сезоне.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть на этот шедевр...

...и для сравнения удар Месси, который УЕФА признал самым красивым голом 2015 года.

Напомним, что ранее букмекеры назвали новую команду Месси.