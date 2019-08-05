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Дышит в спину: Зинченко угрожает легенде украинского футбола в топ-рейтинге

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В понедельник "Манчестер Сити" Александра Зинченко начал сезон матчем за Суперкубок Англии, в котором по пенальти одолел "Ливерпуль" (1:1, 5:4).

Вместе с этим Зинченко завоевал уже 6-й трофей в карьере, что потихоньку возводит защитника в ряды лучших украинских футболистов за время независимости Украины и самых титулованных наших "легионеров".

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Шестой трофей Александра позволил ему не только укрепиться в тройке самых титулованных украинских легионеров, но и приблизиться к легендарному Андрею Шевченко. На данный момент у Шевы 8 наград европейского образца — чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской Лиги, а также Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА. Все свои титулы Шевченко завоевал в 2000-2010 гг., играя за "Милан" и "Челси".

Зинченко же пока собирает только английские медали — два чемпионства АПЛ, два Кубка лиги, Кубок и Суперкубок Англии. Если Александр с "Ман Сити" будет продолжать в том же духе, два трофея до Шевченко — дело времени.

Александр Зинченко с Суперкубком Англии

Александр Зинченко с Суперкубком Англии

Что касается первого места рейтинга, то до него Зинченко еще очень далеко — там плотно "засел" Анатолий Тимощук с 14-ю трофеями. В коллекции Тимощука — чемпионства, кубки и суперкубки Германии, России и Казахстана, а также Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок УЕФА. Золотые годы Тимощука пришлись на грань 2000-х и 2010-х, когда Анатолий играл за российский "Зенит" и немецкую "Баварию".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко вошел в число самых дорогих футболистов Украины.

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Темы
украинцы за границей Чемпионат Англии
Персоны
Александр Зинченко Анатолий Тимощук Андрей Шевченко
Теги
ФК Манчестер Сити ФК Ливерпуль ФК Милан ФК Челси ФК Бавария ФК Зенит
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