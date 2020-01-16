2019-й вышел для "Динамо" просто ужасным – неудача за неудачей на фоне постоянной негативной ситуации с главным тренером и разными "эпиками". Но в декабре последовал "контрольный в голову".

Когда уже все в клубе готовились к долгожданным зимним каникулам, в двери постучалось УЕФА – "а у вас тут нарушение антидопинговых правил, товарищи". Допинговая проба Артема Беседина после одного из еврокубковых матчей оказалась положительной, и форвард приостановил любую официальную футбольную деятельность. Но это лишь начало – главное наказание, типа дисквалификация на 2 или 4 года – еще впереди…

OBOZREVATEL складывает все части "допингового пазла" в ситуации с Бесединым и разбирается, что же ждет нападающего "Динамо" в будущем

ЧТО ПРОИЗОШЛО И ЧТО ИМЕЕМ НА РУКАХ

Артем Беседин сдал неудачную пробу после одного из еврокубковых поединков, о чем УЕФА оповестило "Динамо". Сам клуб оповестил об этом 20 декабря. "19 декабря 2019 г. ФК Динамо Киев был официально проинформирован о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. Сейчас все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования конфиденциальности, ФК Динамо Киев не может предоставить футбольной общественности подробную информацию до окончания соответствующих процедур", – сообщил официальный сайт Динамо.

Артем Беседин ФК "Динамо" Киев

То есть, "Динамо" не стало долго отмалчиваться или юлить насчет того, что Беседин имеет проблемы с допинговыми правилами. Тот факт, что оповещение пришло напрямую из УЕФА, говорит о факте нарушения на матче именно под прямым проведением УЕФА (в нашем случае – Лига Европы). Нарушение в рамках УПЛ фиксируется и проходит по иному пути через соответствующие органы УАФ.

По неподтвержденной информации, Беседин провалил допинговую пробу после гостевой игры с "Мальме" (5 тур группы ЛЕ). "Динамо" официально это не подтверждает, но многое указывает именно на это.

После огласки данного факта, Беседин приостановил свою официальную футбольную деятельность (инициатива клуба и самого игрока) до вынесения окончательного наказания. Свой приговор УЕФА, по предыдущей информации, должен был рассмотреть и вынести после 6 января, но уже спустя 10 дней (16-го) УЕФА молчит…

ЧТО ПРИНИМАЛ БЕСЕДИН?

Несмотря на довольно быструю официальную реакцию "Динамо" на факт нарушение антидопинговых правил, о деталях и самом запрещенном веществе клуб старательно молчит. Очень старательно – уже спустя месяц подобная информация сохраняется от утечки, и нет даже малейших следов для точного определения вещества.

Артем Беседин ФК "Динамо" Киев

Хотя ранее некоторые эксперты и болельщики уже обращали внимание на тот факт, что в ноябре-декабре Беседин довольно прилично "высох" (стал еще более подтянутым и "подсушенным" в плане состояния мышц). Это происходит в процессе, когда человек усиленно работает над потерей веса, в первую очередь убирая всю лишнюю "воду" из организма.

Наиболее распространенный способ среди спортсменов в этом деле – применение мочегонного, что способствует ускорению вывода жидкостей из организма. Сами мочегонные препараты как лекарства в общем понимании не запрещены антидопинговыми правилами УЕФА, но в некоторых образцах отдельные ингредиенты мочегонных входят в запрещенный список. Очень вероятно, что Беседин "погорел" именно на этом.

Конечно, остаются также подозрения, что Беседин принимал конкретно допинг – например, для улучшения тонуса и работы мышц, для улучшения работы сердца и т.д. Вариантов масса, опций для "апгрейда" спортсменов – огромное множество. Беги быстрее, прыгай выше, бей сильнее – все ради достижения результата.

А бывают и случаи, когда спортсмены попадались на употреблении наркотических средств. Довольно редко, но тоже бывало. В Украине в Премьер-лиге подобное случалось, например, в 2008-м с футболистом "Таврии" Денисом Стояном – за употребление марихуаны. Причем сам игрок не отрицал, акцентируя на случайности принятия во время курения кальяна.

ЧТО ДАЛЬШЕ – 2 ИЛИ 4 ГОДА?

УЕФА по этому поводу довольно прямолинеен и очень строг: за первое применение допинга в карьере – 4 года дисквалификации (за повторное может быть и пожизненное отстранение). Даже если сами антидопинговые правила УЕФА и не нарушаются напрямую (ракурсов ситуации может быть очень много), то есть еще список запрещенных препаратов ВАДА. И если у тебя в крови находят этот препарат (или даже его следы употребления в прошлом) и все доказывают, то это 4 года дисквалификации.

Единственное исключение – сам футболист (или кто-либо из его представителей) может доказать неумышленность принятия препарата или какой-либо субъективный фактор попадания вещества в кровь. Например, небрежность или обман врача, когда сам футболист не знал о составе конкретного выписанного препарата и просто следовал врачебному рецепту.

На этот случай в УЕФА предусмотрена целая статья антидопинговых правил, где прописаны все "если" и другие субъективные факторы, когда игрока могут наказать на 2 года. Тут же стоит сказать, что наказание и вовсе могут отменить, если вина футболиста не будет доказана или будет обнаружено, что вещество попало к нему в кровь, например, через загрязненный продукт питания. Но это – очень сложный доказательный процесс, который требует скрупулезного расследования и сам может длиться дольше, чем дисквалификация в 2 года.

Опираясь на практику подобных случаев, УЕФА при рассмотрении нормы "дисквалификация на 2 года" может скостить срок наказания и до 1 года, и до нескольких месяцев. Все зависит от обстоятельств попадания вещества в кровь Беседина. Если выяснится, что это мочегонное в разрешенных целях или другой врачебный препарат (за что вину несет врач), то тогда это будет дисквалификация на 2 (или, скорее всего, даже меньше – на 1-1,5 года). Но если будет доказан прием именно допинга или осознанный прием запрещенного мочегонного с целью убрать другие запрещенные вещества – это, без сомнений, штраф на 4 года.

ПОДОБНЫЕ СЛУЧАИ В УКРАИНЕ

Беседин – уже далеко не первый футболист, который попадает под внимательный взор антидопингового комитета УЕФА. Хотя в когорте "Динамо" среди публичных громких случаев таких не находится – разве что динамовский воспитанник Александр Рыбка. Но вратарь получил 2-летний бан за запрещенное вещество в процессе борьбы с лишним весом в качестве игрока "Шахтера". Не помогла даже апелляция клуба в Лозанне, и Рыбка сидел без футбола все 2 года.

Александр Рыбка unian.net

От мочегонного или т.п. в свое время страдал хавбек "Металлиста" Валентин Слюсарь (но неумышленно, и был наказан лишь на два месяца), защитник "Закарпатья" (сейчас "Александрии") Антон Шендрик (тоже неумышленное, 1 месяц бана), защитник "Металлурга" Запорожье Дмитрий Невмывака (мочегонное, дисква в 1 год).

Многие отделывались "легким испугом" в несколько месяцев или год, но в последний подобный раз УЕФА бахнул виновника на 1,5 года. Хавбек "Александрии" Станислав Микицей принимал препарат от гипертонии, оказавшийся запрещенным, и УЕФА "шил дело" даже до 4-х лет… Но удалось скостить "всего лишь" до полутора…

Самые красивые девушки у нас в Instagram!