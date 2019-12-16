"Должны всегда": Михайличенко наехал на фанатов "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко выразил недовольство реакцией болельщиков на вылет команды из Лиги Европы.

По мнению специалиста, фанаты должны всегда поддерживать своих любимцев.

Алексей Михайличенко ФК "Динамо"

"Через два дня после матча с "Лугано" у нас была тяжелая игра против "Десны", которая показывает добротный футбол в этом сезоне. Нам, конечно, было тяжело и психологически, и физически восстановиться и подготовиться к этой игре. На мой взгляд, нам это удалось. Легко с командой быть, когда у нее все получается. Но бывают и непредвиденные моменты, и тяжелые игры, и незаслуженный результат. Мне кажется, настоящий болельщик должен быть всегда с командой, обязательно с командой и верить в нее", – сказал Михайличенко в эфире программы "Профутбол" на канале 2+2, пишет "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты киевского "Динамо" устроили бойкот ультрас команды после матча с "Десной". Отметим, что сама встреча завершилась победой столичного клуба – 0:1.

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