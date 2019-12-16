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16 декабря • обновлено в 19:49
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"Должны всегда": Михайличенко наехал на фанатов "Динамо"

1.8т
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Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко выразил недовольство реакцией болельщиков на вылет команды из Лиги Европы.

По мнению специалиста, фанаты должны всегда поддерживать своих любимцев.

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Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

ФК "Динамо"

"Через два дня после матча с "Лугано" у нас была тяжелая игра против "Десны", которая показывает добротный футбол в этом сезоне. Нам, конечно, было тяжело и психологически, и физически восстановиться и подготовиться к этой игре. На мой взгляд, нам это удалось. Легко с командой быть, когда у нее все получается. Но бывают и непредвиденные моменты, и тяжелые игры, и незаслуженный результат. Мне кажется, настоящий болельщик должен быть всегда с командой, обязательно с командой и верить в нее", – сказал Михайличенко в эфире программы "Профутбол" на канале 2+2, пишет "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты киевского "Динамо" устроили бойкот ультрас команды после матча с "Десной". Отметим, что сама встреча завершилась победой столичного клуба – 0:1.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Алексей Михайличенко
Тег
ФК Динамо Киев
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Что там нацист Зозуля проплакался?))))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Михайлов Виталий, ты про шо, мельдониевый наркоман? Галлюцинации?
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