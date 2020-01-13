Дисквалификация Беседина: в "Динамо" приняли решение по форварду

Киевское "Динамо" планирует использовать Назария Русина в качестве основного форварда на вторую часть сезона из-за допинговой дисквалификации Артема Беседина.

По информации FC Dynamo Nation, клуб не надеется, что Беседину удастся избежать наказания и готовится к отстранению нападающего на длительный срок.

За это еще в декабре было решено вызвать Русина, который провел первую часть сезона в аренде в луганской "Заре".

Назарий Русин ФК "Динамо"

"Мы продублировали каждую позицию, хотя при этом есть определенные нюансы с травмированными – в частности, тот же Попов, надеемся, за несколько дней должен вернуться в общую группу. Также пригласили молодых ребят, которые могут составить конкуренцию, и вернули из аренды Русина – надеемся, он сможет стать основным нападающим", –отметил главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко, чьи слова передает официальный сайт клуба.

Кроме того, тренерский штаб будет просматривать Игбрагима Каргбо, ставшего первым зимним приобретением "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года стало известно, что Артем Беседин предварительно отстранен от футбола на 30 дней после того, как провалил тест на допинг. Дальнейшую судьбу нападающего Европейский футбольный союз должен решить в январе.

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