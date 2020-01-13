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13 января • обновлено в 14:42
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Дисквалификация Беседина: в "Динамо" приняли решение по форварду

2.8т
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Киевское "Динамо" планирует использовать Назария Русина в качестве основного форварда на вторую часть сезона из-за допинговой дисквалификации Артема Беседина.

По информации FC Dynamo Nation, клуб не надеется, что Беседину удастся избежать наказания и готовится к отстранению нападающего на длительный срок.

За это еще в декабре было решено вызвать Русина, который провел первую часть сезона в аренде в луганской "Заре".

Назарий Русин

Назарий Русин

ФК "Динамо"

"Мы продублировали каждую позицию, хотя при этом есть определенные нюансы с травмированными – в частности, тот же Попов, надеемся, за несколько дней должен вернуться в общую группу. Также пригласили молодых ребят, которые могут составить конкуренцию, и вернули из аренды Русина – надеемся, он сможет стать основным нападающим", –отметил главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко, чьи слова передает официальный сайт клуба.

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Кроме того, тренерский штаб будет просматривать Игбрагима Каргбо, ставшего первым зимним приобретением "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года стало известно, что Артем Беседин предварительно отстранен от футбола на 30 дней после того, как провалил тест на допинг. Дальнейшую судьбу нападающего Европейский футбольный союз должен решить в январе.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Алексей Михайличенко Артем Беседин Назарий Русин
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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