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11 ноября • обновлено в 12:23
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"Динамо" жестко отреагировало на скандал в матче с "Шахтером"

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Киевское "Динамо" призвало провести тщательное расследование инцидента во время игры с "Шахтером", когда фаны "бело-синих" якобы оскорбили капитана "горняков" Тайсона расистскими выкриками.

Пресс-служба вице-чемпионов страны в официальном заявление отметила, что многие эксперты и болельщики сделали поспешные выводы относительно скандальной ситуации.

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Шахтер – Динамо

Шахтер – Динамо

ФК "Шахтер"

"Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определенной вине болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось. Выяснение факта происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества", – говорится на официальном сайте "Динамо".

Кроме того, киевский клуб обвинил Украинскую ассоциацию футбола (УАФ, бывшая ФФУ) в том, что организация уделяет мало внимания данной проблеме.

"Проблема нетерпимости актуальна не только для отдельных клубов, но и, к сожалению, присутствует на большинстве активных фанатских секторов. Стоит отдельно отметить чрезвычайно важную роль отечественной Ассоциации футбола, борьба которой с футбольным хулиганством сводится к определению размеров денежных штрафов. За все годы не инициировано ни одного мероприятия, встречи, диалога с представителями фан-среды, лидерами болельщицких движений", – подчеркнули в столичном клубе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" в 14 туре Премьер-лиги – 1:0.

  • Единственный мяч на 18-й минуте игры забил защитник Сергей Кривцов

  • Арбитр встречи прервал ее на 78 минуте игры из-за реакции фанатов "Динамо" на поведение Тайсона.

  • Сам Тайсон показал в сторону ультрас гостей неприличный жест, а затем в слезах покинул поле, получив красную карточку за свои действия.

  • Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру устроил демарш на послематчевой пресс-конференции, покинув ее после вступительного слова.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Темы
Премьер-лига Украины Динамо - Шахтер
Персона
Тайсон
Место
Украина Харьков
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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Ti Vladimir
Ti Vladimir
Ну очень жестко)))
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