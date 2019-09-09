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9 сентября • обновлено в 10:57
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"Динамо" выиграло первый матч при Михайличенко, забив шесть голов: спортивные итоги 8 сентября

1.7т Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" добыло первую победу под руководством Алексея Михайличенко, а в "ДНР" сделали громкое заявление о "Шахтере".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 8 сентября.

Кроме того, британец Тайсон Фьюри по-хамски высказался в адрес Александра Усика. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Тема
Евро-2020
Персоны
Александр Усик Тайсон Фьюри Марлос Андрей Шевченко
Теги
ФК Динамо Киев сборная Украины по футболу
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