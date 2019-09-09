"Динамо" выиграло первый матч при Михайличенко, забив шесть голов: спортивные итоги 8 сентября

Киевское "Динамо" добыло первую победу под руководством Алексея Михайличенко, а в "ДНР" сделали громкое заявление о "Шахтере".
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Кроме того, британец Тайсон Фьюри по-хамски высказался в адрес Александра Усика. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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