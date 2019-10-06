"Динамо" в скандальном матче с двумя удалениями и тремя пенальти обыграло сельский клуб

Киевское "Динамо" добыло непростую победу над "Колосом" из села Ковалевка (Васильковский район) в матче 10-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Поединок в столице на "Оболонь-Арене" завершился со счетом 0:4.

Все ключевые события произошли во втором тайме. После достаточно скучной и однообразной первой половины, когда "Колос" всем составом сел в оборону, вторая была насыщена неоднозначными моментами.

Уже на 4-й минуте второго тайма Шепелев получил вторую желтую за опасный подкат и был удален, но номинальные хозяева недолго были в большинстве.

НА 55-й минуте Максименко лицом отбил удар в своей штрафной. Главный арбитр Андрей Коваленко увидел в этом моменте игру рукой и удалил футболиста. Цыганков четко реализовал одиннадцатиметровый.

После этого "Колос" посыпался и пропустил еще два мяча от Беседина, и на 95-й минуте от Вербича с пенальти. "Динамо" могло забивать и пятый, но второй удар Цыганкова с одиннадцатиметровой точки Волынец отбил.

"Колос" – "Динамо" 0:4

Голы: 0:1 – 56, пенальти Цыганков, 0:2 – 66 Беседин, 0:3 – 81 Беседин, 0:4 – 90, пенальти Вербич.

Колос – Волынец, Максименко, Черноморец, Зозуля, Парамонов, Волков, Костышин (Рябов, 61), Ильин, Милько, Нехтий (Кожушко, 73), Ориховский (Кизилатеш, 70).

Динамо – Бущан, Шабанов, Кадар, Миколенко (Кендзера, 74), Шепелев, Гармаш, Цыганков (Цитаишвили, 84), Караваев, Сидорчук, де Пена (Вербич, 57), Беседин.

Предупреждения: Сидорчук (19), Шепелев (45), Ильин (53), Ориховский (62), Милько (75), Вербич (85), Парамонов (87), Беседин (88).

Удаления: Шепелев (49), Максименко (54).

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре "Динамо" обыграло "Днепр-1". Первая в истории встреча этих команд в УПЛ завершилась на НСК "Олимпийский" со счетом 2:0.

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