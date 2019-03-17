"Динамо" в матче с двумя пенальти обыграло "Олимпик"

Киевское "Динамо" в матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло донецкий "Олимпик". Поединок на стадионе "Динамо" им. Лобановского завершился со счетом 1:2.

Все события игры произошли в первом тайме. Уже на 13-й минуте Александр Дердо поставил пенальти в ворота номинальных хозяев. После навеса в штрафную вратарь жестко ударил по голове Гармаша. Цыганков уверенно реализовал наказание.

Через 15 минут уже Кадар завалил Матара в своей штрафной, и Гай ударом с одиннадцати метров сравнял счет.

А на 39-й минуте "бело-голубые" провели образцовую атаку. Бойко выбил мяч вперед прямо на Цыганкова, который навесил точно на голову Русина на ближней штанге.

"Олимпик" – "Динамо" 1:2 (1:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 13, пенальти Цыганков, 1:1 – 27, пенальти Гай, 1:2 – 39 Русин.

Олимпик – Халими, Цимбалюк, Снурницын, Гришко, Политыло, Ксенз, Кольцов (Кравчук, 63), Гай, Пасич (Шиндер, 81), Диэйе, Балашов (Дегтярев, 62).

Динамо – Бойко, Кендзера, Кадар, Бурда, Сидклей, Гармаш (Шапаренко, 67), Буяльский, Цыганков, Шепелев, Миколенко, Русин (Вербич, 86).

Предупреждения: Русин (28), Бурда (44), Кадар (58), Диэйе (59).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 марта "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы проиграло английскому "Челси" и вылетело с турнира. Домашний поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 0:5.

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