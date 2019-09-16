"Динамо" установило исторический антирекорд в УПЛ

Киевское "Динамо" выдало свой худший старт в истории чемпионатов Украины. После шести сыгранных матчей в сезоне-2019/20 киевляне набрали лишь 8 очков (две победы, две ничьих, два поражения).

"Динамо" набрало 2 очка в 3-х матчах при Алексее Михайличенко ФК "Динамо"

Это худший результат для "бело-синих" в истории чемпионатов Украины на данном игровом отрезке. Прежде худшим считался сезон-2007/08, когда у "Динамо" после шести сыгранных матчей было 9 баллов. Также в сезонах 1992/93 и 2013/14 у "Динамо" было лишь по 10 очков после 6-ти матчей.

Отметим, что в шести матчах киевлянами руководили два наставника - Александр Хацкевич и Алексей Михайличенко. Каждый провел по три игры: при Хацкевиче команда набрала 6 очков и только два - при его преемнике.

На данный момент "Динамо" занимает 6-е место в таблице и не только не попадает в еврокубки, но и находится всего в 2-х очках от "зоны вылета".

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 15 сентября "Динамо" сенсационно уступило дома "Десне" со счетом 1:2. Болельщики освистали команду после очередного фиаско на внутренней арене.

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