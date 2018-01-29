"Динамо" совершило громкий трансфер, подписав звезду сборной Перу - СМИ

Киевское "Динамо" нашло серьезное усиление накануне закрытия зимнего трансферного окна.

Вице-чемпионы Украины подписали защитника сборной Перу Карлоса Самбрано, за которым следили на протяжении нескольких лет, сообщает 1927.kiev.ua со ссылкой на источники в столичном клубе.

Отмечается, что контракт с 28-летним игроком казанского "Рубина", выступающим на правах аренды в греческом ПАОКе, уже подписан. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время. Детали громкого трансфера не разглашаются.

В течение карьеры Самбрано играл в Германии за "Шальке", "Санкт-Паули" и "Айнтрахт". После 4 лет во Франкфурте перебрался в Россию, однако в 2016-м ушел из "Рубина" в аренду в ПАОК. За сборную Перу Карлос провел 43 матча, забив 4 мяча.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что "Динамо" подписало долгосрочный контракт с футболистом сборной Украины.