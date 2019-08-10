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"Динамо" - "Шахтер": онлайн видеотрансляция

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Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в центральном матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу в Favbet лиге.

Игра состоится в субботу, 10 августа, на киевском НСК "Олимпийский".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеоонлайн.

Кроме того, на сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляцию матча Динамо — Шахтер. Начало встречи — в 17:00.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на этот поединок приедет экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу. По сообщению румынских СМИ, специалист обсудит с руководством киевского "Динамо" предложение возглавить "бело-синих". Сам Луческу опроверг информацию о переговорах с Суркисом.

Напомним, что "Динамо" в воскресенье, 28 июля, обыграло донецкий "Шахтер" и в 8-й раз в истории завоевало Суперкубок Украины. Матч в Одессе на стадионе "Черноморец" завершился со счетом 2:1.

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Тема
Динамо - Шахтер
Место
Украина Киев
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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