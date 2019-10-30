Впервые в истории! "Динамо" в матче-триллере выбило "Шахтер" из Кубка Украины

Киевское "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины в дополнительное время обыграло донецкий "Шахтер" и прошло в четвертьфинал. Поединок на поле НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:1.

Впервые в истории столичные футболисты смогли обыграть в Кубке Украины не в финальном матче своего главного соперника. До этого пять встреч грандов на разных стадия турнира завершались победой "горняков".

Динамо - Шахтер ФК "Шахтер"

"Динамо" с первым минут организовали штурм ворот Пятова и организовали высокий прессинг, чем достаточно сильно удивил Каштру. Некоторое время "горняки" работали исключительно в защите.

Киевляне большими силами оккупировали половину поля соперника, и Пятов раз за разом получал пас от своих защитников.

Динамо - Шахтер ФК "Шахтер"

Игра изобиловала большим количеством подкатов и борьбы, но преимущество было явно на стороне "Динамо". Киевские игроки очень плотно давили, но до реальной угрозы воротам Пятова дело не доходило.

Лишь на 20-й минуте "Шахтер" огрызнулся первой опасной контратакой. Тайсон входил по центру в штрафную, в последний момент выбил у него в подкате мяч Кендзера.

Динамо - Шахтер ФК "Шахтер"

Динамо - Шахтер ФК "Шахтер"

Ну, а на 23-й минуте Сергей Сидорчук выдал настоящий шедевр. 28-летний полузащитник сборной Украины увидел, что Андрея Пятов далеко вышел из ворот и ударом метров с 18 запустил мяч четко в угол. Кожаная сфера летела в руки голкиперу "горняков", но в последний момент словно на радиоуправлении предательски вильнула в сторону.

Забив гол, "Динамо" сбавило прессинг, и "Шахтер" получил возможность раз за разом организовывать быстрые и острые выпады, но все удары донецких игроков блокировались защитниками и до Бущана не доходили. В одном из единоборств Попов случайно ударил локтем в лицо Исмаили, нанеся ему кровавую травму.

Однако через некоторое время бразилец уже был на поле, разгоняя нападение "оранжево-черных".

Последние минуты прошли в атаках "Динамо". Подопечные Алексея Михайличенко широкими веерными атаками создавали напряжение в штрафной донецких футболистов.

После перерыва игра пошла на встречных курсах. Мяч не задерживался в центре и то одна, то вторая команда получила хорошие шансы на взятие ворот. "Шахтеру" явно не хватало той скорости и свежести, какая была у "Динамо".

Игроки из Киева были ближе ко второму своему голу, но в заключительных эпизодах бездарно распоряжались последним пасом.

Арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого на 88-й минуте решил добавить скандала в матч и выгнать Шепелева за одно лишь намерение сфолить на Тайсоне.

Ну а за несколько секунд до основного времени Степаненко роскошным дальним ударом перевел игру в овертайм.

В первой дополнительной 15-минутке страсти не утихали. Герой предыдущего эпизода, Тарас Степаненко, на ровном месте получил вторую желтую карточку и команды стали в равных составах.

Серия пенальти становилась все вероятнее, когда свое слово взял 20-летний Денис Попов. Чемпион мира U-21 после подачи углового головой забил победный мяч.

"Динамо" – "Шахтер" 2:1

Голы: 1:0 – 22 Сидорчук, 1:1 – 90 Степаненко, 2:1 – 112 Попов.

Динамо – Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Вербич, Шепелев, Караваев, Цыганков, Беседин.

Шахтер – Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Марлос, Тайсон, Болбат, Коваленко, Степаненко, Коноплянка, Мораес.

Предупреждения: Миколенко 71, Кендзера 74, Сидорчук 89, Де Пена 118 - Степаненко 10, Коваленко 31, Степаненко 95

Удаления: Шепелев 89 - Степаненко 95

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа встреча между этими командами в рамках 3-го тура Премьер-лиги завершилась со счетом 2:1 в пользу "горняков". В концовке игроки не смогли сдержаться и устроили потасовку.

Напомним, что "Динамо" 28 июля обыграло донецкий "Шахтер" и в 8-й раз в истории завоевало Суперкубок Украины. Матч в Одессе на стадионе "Черноморец" завершился со счетом 2:1.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!