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"Динамо" повесило впечатляющий ценник на полузащитника

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Футболист киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес, который летом 2018 года на правах аренды перешел в бразильский "Сантос", может покинуть украинский клуб. "Бело-синие" планируют выручить за парагвайского полузащитника 10 млн евро.

Изначально клубы договаривались об обмене Гонсалеса и Витора Буэно, однако бразилец так и не смог закрепиться в основном составе "Динамо". Таким образом летом "Сантос" вряд ли может рассчитывать на полноценный обмен футболистами. Дерлис уже освоился в команде и сумел стать игроком основы в бразильском клубе, однако теперь на его покупку "Сантосу" придется раскошелится, сообщает Fox Sport.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бразильский футболист "Динамо" Че Че, который летом 2018 года подписал контракт с киевским клубом, отказывается переходить в "Сантос".

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Персоны
Дерлис ГонсалесВитор Буэно
Тег
ФК Динамо Киев
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