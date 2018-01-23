"Динамо" потерпело "сухое" поражение в Испании

Киевское "Динамо" в третьем матче на сборах в испанской Марбелье проиграло "Штурму". Встреча против бронзового призера чемпионата Австрии завершилась со счетом 0:2.

Украинская команда с первых минут отдала инициативу сопернику, неудачно пытаясь сыграть через быстрые контратаки. Во втором тайме сказались ошибки на флангах и в центре обороны, которыми воспользовались австрийцы.

"Динамо" – "Штурм" - 0:2 Голы: Изе, 11, Шуберт, 49 "Динамо": Рудько (Бущан 46), Калитвинцев (Алибеков 46), Кадар (Смирный 46), Миколенко (Шабанов 46), Беседин (Пиварич 46), Хачериди (Бурда 13), Буяльский, Гонсалес (Гармаш 46), Шапаренко (Ротань 46), Морозюк (Хлебас 46), Шепелев (Вербич 46)

"Штурм": Зибенхандл, Изе (Филип 71), Мерезик, Рьохер, Хок (Шуберт 46), Шпендельхоффер, Пухиггер, Потсмман, Хуспек, Оувенстад, Джегго

Предупрежден: Гармаш, 79

В двух последних спаррингах на первом сборе динамовцы 26 января сыграют с хорватским "Осиеком", а 27-го — с болгарским ЦСКА.

Напомним, что ранее вице-чемпион Украины проиграл швейцарскому "Санкт-Галлену" в первом матче и разошелся миром с норвежским "Хеугесундом" во втором.