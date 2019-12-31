"Динамо" пошло на существенные уступки при продаже легионера

Стали известны детали переговоров между "Динамо" и парагвайским клубом "Олимпия", планирующего купить 25-летнего хавбека Дерлиса Гонсалеса, права на которого принадлежат украинскому клубу.

Дерлис Гонсалес ua-football.com

Вице-чемпионы Украины хотят продать парагвайца за 10 млн долларов, ведь в 2015 году "Динамо" приобрело его за 9,4 млн евро. По информации Cronica, "Олимпия" такую сумму заплатить не готова. Киевский клуб предложил парагвайцам приобрести 50% прав на игрока за 5 млн долларов, однако в итоге еще раз пошел на уступки и, как сообщается, стороны могут сойтись и на цифре 3,5 млн.

Владельцы "Олимпии" ищут инвесторов для этой сделки и надеются, что смогут осуществить трансфер по своему соотечественнику в первых числах января.

Как сообщал OBOZREVATEL, с лета 2018 года Дерлис Гонсалес выступает в составе бразильского "Сантоса" на правах аренды.

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