"Динамо" попало в пятерку лучших команд десятилетия Лиги Европы

Киевское "Динамо" заняло пятое место в рейтинге десяти самых успешных команд-участниц Лиги Европы 2010-х годов.

Авторитетный портал Transfermarkt в Twitter опубликовал список клубов, которые сумели набрать наибольшее количество очков во втором по значимости турнире среди европейских команд. Возглавила рейтинг "Севилья", которая за последние 10 лет одержала три победы в Лиге Европы. За 67 сыгранных матчей ей удалось набрать 136 очков. Второе и третье места заняли "Вильярреал" и "Зальцбург", соответственно.

Sevilla are the most successful Europa League team of the last decade! 🇪🇸#UEL #SevillaFC #THFC #Lazio #SportingCP #Zenit pic.twitter.com/L7FgRZS3qw