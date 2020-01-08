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8 января • обновлено в 14:45
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"Динамо" попало в пятерку лучших команд десятилетия Лиги Европы

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Киевское "Динамо" заняло пятое место в рейтинге десяти самых успешных команд-участниц Лиги Европы 2010-х годов.

Авторитетный портал Transfermarkt в Twitter опубликовал список клубов, которые сумели набрать наибольшее количество очков во втором по значимости турнире среди европейских команд. Возглавила рейтинг "Севилья", которая за последние 10 лет одержала три победы в Лиге Европы. За 67 сыгранных матчей ей удалось набрать 136 очков. Второе и третье места заняли "Вильярреал" и "Зальцбург", соответственно.

Динамо Киев в Лиге Европы

Динамо Киев в Лиге Европы

Football.ua

Киевское "Динамо" провело 70 поединков в рамках ЛЕ в 2010-х годах, сумев набрать в них 113 пунктов. Украинский клуб отстал от "Лацио", у которого 68 проведенных матчей, на 1 очко. Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. "Севилья" – 67 матчей, 136 очков;

2. "Вильярреал" – 70 матчей, 128 очков;

3. "Зальцбург" – 68 матчей, 120 очков;

4. "Лацио" – 68 матчей, 114 очков;

5. "Динамо" – 70 матчей, 113 очков;

6. "Атлетико" – 49 матчей, 105 очков;

7. "Спортинг" – 66 матчей, 105 очков;

8. "Тоттенхэм" – 54 матча, 96 очков;

9. "ПСВ" – 56 матчей, 95 очков;

10. "Зенит" – 48 матчей, 92 очка.

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Лига Европы
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