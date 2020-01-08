"Динамо" попало в пятерку лучших команд десятилетия Лиги Европы

Киевское "Динамо" заняло пятое место в рейтинге десяти самых успешных команд-участниц Лиги Европы 2010-х годов.
Авторитетный портал Transfermarkt в Twitter опубликовал список клубов, которые сумели набрать наибольшее количество очков во втором по значимости турнире среди европейских команд. Возглавила рейтинг "Севилья", которая за последние 10 лет одержала три победы в Лиге Европы. За 67 сыгранных матчей ей удалось набрать 136 очков. Второе и третье места заняли "Вильярреал" и "Зальцбург", соответственно.
Динамо Киев в Лиге Европы
Football.ua
Sevilla are the most successful Europa League team of the last decade! 🇪🇸#UEL #SevillaFC #THFC #Lazio #SportingCP #Zenit pic.twitter.com/L7FgRZS3qw— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) January 7, 2020
Киевское "Динамо" провело 70 поединков в рамках ЛЕ в 2010-х годах, сумев набрать в них 113 пунктов. Украинский клуб отстал от "Лацио", у которого 68 проведенных матчей, на 1 очко. Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. "Севилья" – 67 матчей, 136 очков;
2. "Вильярреал" – 70 матчей, 128 очков;
3. "Зальцбург" – 68 матчей, 120 очков;
4. "Лацио" – 68 матчей, 114 очков;
5. "Динамо" – 70 матчей, 113 очков;
6. "Атлетико" – 49 матчей, 105 очков;
7. "Спортинг" – 66 матчей, 105 очков;
8. "Тоттенхэм" – 54 матча, 96 очков;
9. "ПСВ" – 56 матчей, 95 очков;
10. "Зенит" – 48 матчей, 92 очка.
Как сообщал OBOZREVATEL, финал Евро-2012 между Испанией и Италией, который прошел в Киеве, попал в список лучших матчей десятилетия.
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