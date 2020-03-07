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7 марта • обновлено в 11:14
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"Динамо" опережает "Шахтер" в необычном рейтинге

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Киевское "Динамо" после 21-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге опережает "Шахтер" по показателю xG (ожидаемые голы), созданным голевым моментам и ударам по воротам.

Динамо - Шахтер

Динамо - Шахтер

ФК Шахтер

Показатель вероятности взятия ворот киевского клуба равен 53, сообщает Команда1. У горняков – 47. В пятерку также вошли "Заря" (41), "Александрия" (32) и "Десна" (32).

"Динамо" опережает "Шахтер" в необычном рейтинге

Нет равных киевлянам и по числу голевых моментов – 175. У "Шахтера" 166.

"Динамо" опережает "Шахтер" в необычном рейтинге

Подопечные Михайличенко также нанесли больше остальных команд ударов по воротам соперника – 413. "Шахтер" по этому показателю только третий – 312.

"Динамо" опережает "Шахтер" в необычном рейтинге

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло "Колос" из Ковалевки. Поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:0.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это какой-то идиотизм!
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