"Динамо" обыграло в гостях "Мариуполь"

Киевское "Динамо" добыло уверенную победу в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге над "Мариуполем". Встреча завершилась со счетом 2:0.

Столичные футболисты открыли счет уже на 7-й минуте, когда Вербич замкнул передачу Цыганкова. После этого киевляне отошли в защиту, напрягая Гальчука контратаками.

На 24-й минуте Буяльский пробил с линии штрафной в штангу, мяч отлетел к Вербичу, удар которого Яворский заблокировал рукой. Игорь Пасхал поставил пенальти, который уверенно реализовал Цыганков.

Во втором тайме обе команды имели острые моменты, но счет больше не изменился.

Мариуполь – Динамо 0:2 (0:2, 0:0)



Голы: 0:1 – 7 Вербич, 0:2 – 24, пенальти Цыганков.

Мариуполь – Гальчук, Демири, Быков (Игнатенко, 79), Яворский, Тищенко, Мишнев, Федорчук, Зубков, Пихаленок (Борячук, 62), Чурко (Вакула, 62), Фомин.

Динамо – Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзера, Цыганков, Сидорчук, Гармаш (Шапаренко, 66), Вербич (Русин, 90), Буяльский, Морозюк (Смирный, 73).

Предупреждения: Яворский (24), Кендзера (52), Быков (65).

Напомним, что в воскресенье, 23 сентября, киевляне на НСК "Олимпийский" уверенно обыграли черниговскую "Десну" (4:0).