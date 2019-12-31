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31 декабря • обновлено в 14:15
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"Динамо" объявило о решении по лидеру команды

2.7т
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Контракт с полузащитником киевского "Динамо" Карлосом де Пеной был автоматически продлен до 31 декабря 2021 года.

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, команда воспользовалась опцией автоматической пролонгации соглашения с уругвайским футболистом на два года, поскольку Де Пена провел необходимое количество матчей за первый состав "Динамо". Контракт игрока действовал до 31 декабря 2019 года.

Карлос де Пена

Карлос де Пена

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Полузащитник пришел в столичный клуб прошлой зимой и стал одним из лидеров команды. В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги на его счету 16 поединков, в которых он забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) отреагировал на допинг-инцидент с участием нападающего "Динамо" Артема Беседина.

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Персона
Карлос де Пена
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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