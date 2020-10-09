"Динамо" объявило о продаже билетов на матч ЛЧ против "Ювентуса": названы условия

"Динамо" объявило о том, что билеты на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса", который состоится во вторник, 20 октября в 19:55, поступят в продажу в пятницу, 9 октября с 11:00.

Как сообщается на официальном сайте киевского клуба, президент команды Игорь Суркис от лица "Динамо" обратился к мэру города Виталию Кличко с просьбой разрешить проведение матча главного футбольного еврокубка с ограниченным количеством зрителей и получил положительное решение.

Отмечается, что билеты можно будет приобрести исключительно онлайн на сайте esport.in.ua. Их стоимость будет составлять от 150 до 1000 грн. Билеты бизнес-сегмента будут стоить 3000 и 7000 грн. Один человек сможет купить не более четырех тикетов. Каждый болельщик должен будет пройти скрининг температуры. Если она будет превышать 37,2, то вход на стадион ему будет запрещен.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась информация о билетах на матчи сборной Украины в Лиге наций против Германии и Испании.