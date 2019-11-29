"Динамо" может подписать чемпиона мира – СМИ

Киевское "Динамо" заинтересовано в подписании контракта с защитником молодежной сборной Украины Данилой Бескоровайным, который в 2019 году выиграл чемпионат мира среди футболистов до 20 лет.

Данила Бескоровайный

Как сообщают "Футбольные трансферы", молодой украинский футболист, который сейчас выступает в составе словацкого клуба "ДАК", может вернуться на родину и подписать контракт с "Динамо". Цена вопроса –1 млн евро.

Сейчас Бескоровайный стабильно играет в чемпионате и Кубке Словакии. С августа он провел за "основу" "ДАКа" 14 официальных матчей на позиции левого центрального защитника, ни разу не оставшись на скамейке или вне заявки.

"ДАК" на данный момент, после 16-ти туров, занимает второе место в чемпионате Словакии.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный футбольный журналист Артем Франков нашел странность в игре киевского "Динамо" в матче с "Мальме", в котором вице-чемпион Украины проиграл на последних секундах.

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