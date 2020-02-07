"Динамо" купило игрока российского клуба

Киевское "Динамо" официально объявило о подписании контракта с нападающим российского "Тамбова" Олабираной Блессингой Муивой (Бенито).

Соглашение между вице-чемпионами Украины и 21-летним нигерийским футболистом рассчитано до июня 2023 года, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Игрок прошел медицинское обследование и в ближайшее время присоединится к "Динамо" на сборах в Турции. В "Динамо" Бенито будет выступать под 77-м номером.

Бенито ФК "Динамо" Киев

Бенито имеет опыт игры за сборную Нигерии U-23. Ранее он выступал за "Саксан" (Молдова), "Локомотив" Ташкент (Узбекистан), "Луч" Минск (Беларусь) и "Тамбов" (Россия).

Новичок "Динамо" может сыграть на обоих флангах, а также на позиции центрального форварда, но привычной позицией Бенито является правый фланг атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, легионер киевского "Динамо" Карлос Де Пена забил гол со своей половины поля в товарищеском матче.

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