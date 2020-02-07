Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:45
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Динамо" купило игрока российского клуба

Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" официально объявило о подписании контракта с нападающим российского "Тамбова" Олабираной Блессингой Муивой (Бенито).

Соглашение между вице-чемпионами Украины и 21-летним нигерийским футболистом рассчитано до июня 2023 года, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Игрок прошел медицинское обследование и в ближайшее время присоединится к "Динамо" на сборах в Турции. В "Динамо" Бенито будет выступать под 77-м номером.

Новости
"Должны проникнуться": легенда "Динамо" высказался о Зеленском

Бенито

Бенито

ФК "Динамо" Киев

Бенито имеет опыт игры за сборную Нигерии U-23. Ранее он выступал за "Саксан" (Молдова), "Локомотив" Ташкент (Узбекистан), "Луч" Минск (Беларусь) и "Тамбов" (Россия).

Новичок "Динамо" может сыграть на обоих флангах, а также на позиции центрального форварда, но привычной позицией Бенито является правый фланг атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, легионер киевского "Динамо" Карлос Де Пена забил гол со своей половины поля в товарищеском матче.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
10
Смешно
4
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
lipatov serega
lipatov serega
Хочешь бешеного СЕКСА на всю ночь?! Я просто был в шоке от результата: мой секс теперь длится в разы дольше, эрекция намного лучше,а главное девушка довольна как слон! Вот сами почитайте+---- http://bit.do/eroblog
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Накуй им макаки?вот идиоты!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги