"Динамо" избавилось от скандального легионера

Люксембургский легионер киевского "Динамо" Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецком "Анкарагюджю".

Жерсон Родригес ФК Динамо

Как сообщает FC Dynamo Nation, арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Официально о трансфере объявят в ближайшее время. 24-летний футболист уже находится в Анкаре, где ему осталось пройти медосмотр.

Ранее Родригес должен был перейти в японский клуб, но стороны не договорились.

Киевскому "Динамо" легионер обошелся в 2 миллиона евро. За время выступлений за команду он появлялся на поле в 12 матчах, сумев отличиться двумя забитыми голами. Жерсон не полетел на первые сборы команды в Белек.

Как сообщал OBOZREVATEL, проблемы Жерсона Родригеса в столичном клубе начались из-за регулярного нарушения режима и нежелания должным образом выполнять свои профессиональные обязанности.

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