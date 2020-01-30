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30 января • обновлено в 20:49
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"Динамо" избавилось от скандального легионера

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Люксембургский легионер киевского "Динамо" Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецком "Анкарагюджю".

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес

ФК Динамо

Как сообщает FC Dynamo Nation, арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Официально о трансфере объявят в ближайшее время. 24-летний футболист уже находится в Анкаре, где ему осталось пройти медосмотр.

Ранее Родригес должен был перейти в японский клуб, но стороны не договорились.

Киевскому "Динамо" легионер обошелся в 2 миллиона евро. За время выступлений за команду он появлялся на поле в 12 матчах, сумев отличиться двумя забитыми голами. Жерсон не полетел на первые сборы команды в Белек.

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Как сообщал OBOZREVATEL, проблемы Жерсона Родригеса в столичном клубе начались из-за регулярного нарушения режима и нежелания должным образом выполнять свои профессиональные обязанности.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Трансферы
Персона
Жерсон Родригес
Тег
ФК Динамо Киев
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