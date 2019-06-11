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"Динамо" готовит неожиданный трансфер с экс- форвардом сборной Украины

5.4тЧитать материал на украинском

Украинский нападающий испанского клуба "Альбасете" и экс-форвард национальной сборной Роман Зозуля может вернуться в киевское "Динамо".

По информации сайта dynamo.kiev.ua, киевляне уже сделали предложение 29-летнему футболисту и он взял время на раздумие.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

Контракт с испанским клубом у Зозули истекает нынешним летом, но в случае попадания "Альбасете" в Ла Лигу, он будет автоматически продлен. Сейчас клуб украинца, занявший в Сегунде 4-е место, ждет стыковых матчей за право выступать в высшем дивизионе первенства.

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Роман Зозуля выступал за киевское "Динамо" с 2011 по 2016 года, сыграв за основную команду 52 матча и забив 6 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля признался, что не понимает причин, по которым главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызывает его в национальную команду.

По словам футболиста, наставник "желто-синих" советовал ему остаться в Испании, дабы получить практику и вернуться в сборную.

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Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Роман Зозуля
Тег
ФК Динамо Киев
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