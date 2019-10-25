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25 октября • обновлено в 09:54
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Динамо едва не проиграло Копенгагену в Лиге Европы: спортивные итоги 24 октября

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"Александрия" сотворила сенсацию в Лиге Европы, а в России доказали превосходство Конора МакГрегора над Хабибом.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 24 октября.

Кроме того, "Динамо" не смогло добыть победу над "Копенгагеном". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
Динамо – Копенгаген Лига Европы
Персоны
Дарья Белодед Конор МакГрегор
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Копенгаген ПФК Александрия
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