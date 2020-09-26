"Динамо" добыло разгромную победу в УПЛ перед плей-офф Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в матче 4-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге легко расправилось с ФК "Минай" из одноименного села в Закарпатской области.

Встреча на столичном НСК "Олимпийский" завершилась с счетом 4:0.

Поединок прошел при тотальном преимуществе столичных футболистов, которые с 14-й минуты играли в большинстве. Павлиш за фол последней надежды получил прямую красную карточку.

Вербич не забил с пенальти, но долго ждать гола не пришлось.

На 38-й минуте Супряга идеально отдал пяткой Андриевскому после передачи из глубины. Хавбек "Динамо" вошел в штрафную и перебросил Поповича.

Во втором тайме подопечные Луческу закатили еще три безответных мяча и в хорошем настроении могут готовится к ответному матчу плей-офф Лиги чемпионов против "Гента" (29 сентября).

Отметим, что первая игра в Бельгии завершилась со счетом 2:1 в пользу вице-чемпионов Украины.