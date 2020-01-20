"Динамо" добыло первую победу в 2020 году

Киевское "Динамо" добыло свою первую победу на тренировочных сборах в Турции. Команда Алексея Михайличенко минимально обыграла азербайджанский "Нефтчи" – 2:1.

Украинцы активно начали игру и уже к исходу 20-й минуты сумели дважды поразить ворота соперников.

Сначала защитник Виталий Миколенко подключился к атаке и из пределов штрафной замкнул прострел Карлоса де Пены с левого фланга. А чуть позже уже сам парагваец замыкал навес Александра Караваева с правого фланга, защитник выбил мяч с линии ворот, но прямо на форварда "бело-синих" Назария Русина, который с нескольких метров пробил под перекладину.

Динамо – Нефтчи ФК "Динамо" Киев

После этого инициатива перешла к "Нефтчи", который имел несколько шансов не только отыграть один мяч, но и сравнять в счете. В итоге в середине второго тайма азербайджанцы забили дальним ударом, но на большее их не хватило. Таким образом, "Динамо" довело матч до итоговой победы.

"Динамо" (Киев) – "Нефтчи" (Баку) – 2:1

"Динамо" (1 тайм): 1. Бущан – 20. Караваев, 6. Кадири, 44. Кадар, 16. Миколенко – 29. Буяльский (К), 18. Андриевский, 99. Дуэлунд, 32. Каргбо, 14. де Пена – 43. Русин.

"Динамо" (2 тайм): 71. Бойко – 94. Кендзера, 34. Сирота, 30. Шабанов, 23. Пиварич – 5. Сидорчук (К), 8. Шепелев, 10. Шапаренко, 11. Цитаишвили, 7. Вербич – 9. Соль.

"Нефтчи" (стартовый состав): 1. Агаев, 3. Мбодж, 6. Станкович, 7. Алескеров, 8. Махмудов, 9. Дабо, 11. Плателлас, 15. Нариман, 18. Ахундов, 77. Герье, 93. Мустивар.

Запасные: 12. Ибрагимов, 30. Мамедов, 17. Гаджиев, 26. Булудов, 27. Силла, 33. Вализаде, 36. Кане, 40. Гасанов, 55. Алиев, 56. Алибейли, 74. Бачиров, 75. Курбанлы, 80. Зульфугарлы.

Голы: Миколенко (12), Русин (19) – Плателлас (69).

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом матче 2020 года киевское "Динамо" сыграло вничью с польской "Легией".

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