"Динамо" крупно проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов проиграло каталонской "Барселоне". Встреча на столичном НСК "Олимпийском" завершилась со счетом 0:4.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Динамо – Барселона.

Дебют встречи начался под диктовку гостей. Футболисты "Барселоны" не форсировали события, но уверенно держали мяч, атакуя большими силами. "Динамо" пыталось не отсиживаться в обороне, при любой возможности убегая в контратаки.

Несмотря на динамичный футбол за 30 минут игрового времени ни одной реальной возможности для взятия ворот обе команды не создали. По проценту владения мячом "Барса" показывала впечатляющие 62%.

У киевлян никак не клеилась игра в пас, из-за чего Луческу пришлось покрикивать на футболистов. После удачного отбора и трех-четырех передач следовала потеря.

Преимущество каталонцев просматривалось особенно отчетливо. Подопечные Кумана почти не расставались с мячом, действуя через Коутиньо, но до ударов по воротам Бущана дело не доходило.

"Динамо" свой второй опасный момент за тайм создало на 33-й минуте, когда после прострела с фланга Буяльский промахнулся по мячу. Находившийся рядом Вербич в последний момент неумышленно подправил траекторию.

За несколько секунд до свистка на перерыв де Пена убежал в быстрый прорыв, но его удар парировал тер Стеген.

Второй тайм начался с гола вице-чемпионов Испании. На 52-й минуте Брэйтуэйт выдал отличный пас по ходу движения Сержиньо Деста, Миколенко не успел подстраховать Караваева и правый защитник "Барсы" открыл счет – 0:1.

"Барселона" продолжала наращивать давление и спустя 5 минут вкатила второй мяч. Мингеса после подачи с углового на ближней штанге забросил головой на дальнюю штангу, где Брэйтуэйт убежал от Миколенко – 0:2.

"Динамо" могло отквитать один гол, но выход три в три очень неточным ударом запорол де Пена.

Третий мяч оформил с пенальти Брэйтуэйт . Вышедший вместо Александра Караваева Денис Попов толкнул в спину Брэйтуэйта и сам пострадавший хладнокровно расстрелял Бущана – 0:3.

Точку в матче поставил Гризманн. После паса Альбы француз в касание отправил круглого под перекладину – 0:4.

"Динамо" Украина – "Барселона" Испания 0:4 (0:0, 0:4)

Голы: 0:1 – 52 Дест, 0:2 – 57 Брэйтуэйт, 0:3 – 70, пенальти Брэйтуэйт, 0:4 – 90 Гризманн.

Динамо – Бущан, Кендзера, Караваев (Попов, 60), Забарный, Миколенко, Вербич, Шепелев (Бэлуцэ, 83), де Пена (Супряга, 71), Гармаш (Андриевский, 59), Шапаренко (Леднев, 71), Буяльский.

Барселона – тер Стеген, Фирпо, Дест, Лангле (Альба, 66), Мингеса, Аленья, Коутиньо (Гризманн, 66), Педри (Фернандес, 73), Пьянич (Пуч, 65), Тринкау (де ла Фуэнте, 83), Брэйтуэйт.

Предупреждения: Пьянич (15), Попов (69).

После этого поражения "Динамо" с 1 очком осталось на третьей строчке в группе G. Свой следующий матч в еврокубке украинцы проведут 2 декабря против "Ювентуса".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в матче 10-го тура УПЛ подопечные Луческу без 15 футболистов обыграли "Ингулец".