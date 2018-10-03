Дикий ляп вратаря "Тоттенхема" подарил гол "Барселоне"

Во втором матче группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" вышла вперед благодаря ляпу вратаря соперника Уго Льориса. На второй минуте поединка неуверенная игра французского голкипера на выходе стоила "Тоттенхэму" пропущенного мяча.

Жорди Альба откликнулся на дальнюю передачу и оставил защитника на фланге не у дел. Вратарь решил сократить угол обстрела и вышел на мяч, а защитник "Барселоны" нашел пасом набегающего из глубины Коутиньо, который точным ударом в пустые ворота из-за пределов штрафной площади наказал Льориса за неуверенную игру.

Тоттенхэм - Барселона

Напомним, что "Барселона" в первом раунде Лиги чемпионов уверенно переиграла ПСВ, а "Тоттенхэм" на выезде потерпел обидное поражение от "Интера".

Как сообщал OBOZREVATEL, Льорис поплатился за нарушение закона.