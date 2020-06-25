Детский тренер 16-летнего вратаря "Ворсклы": его чуть не переманил "Шахтер"

Павел Исенко мог перейти в донецкий "Шахтер" несколько лет назад (Источник фото - ФК "Мариуполь")

Детский тренер 16-летнего голкипера "Ворсклы" Павла Исенко, который стал героем полуфинала Кубка Украины против "Мариуполя", Александр Супрун заявил, что вратарь был близок к переходу в "Шахтер".

"Пару лет назад его, кстати, чуть было "Шахтер" не переманил. Одного нашего воспитанника 2003 года рождения, Дениса Шостака, "горняки" забрали, но Павла Исенко удалось сохранить. Я с мамой его разговаривал, его самого убеждал. Говорю: "В "Шахтере", кого не поставь в рамку, в ДЮФЛ он вряд ли пропустит – там по воротам почти не бьют. А тут у тебя будет хорошая практика". Во встречах с тем же "Шахтером" он в каждой игре по три-четыре раза выручал", – цитирует слова Супруна издание Zbirna.com.

Он также рассказал, что интерес к игроку проявляло и киевское “Динамо”.

“В "Динамо" тоже интерес проявляли, но и туда он еще успеет, если будет и дальше так же работать. Пусть "Ворскле" пользу пока приносит. Нам приятно, что школа нашего клуба готовит таких ребят. В Полтаве всегда хватало талантливых футболистов, стараемся развивать в них сильные качества и воспитывать хороших, порядочных людей”, – подытожил детский тренер юного украинского таланта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале Кубка Украины против "Мариуполя" Исенко вышел на замену на 118-й минуте и отбил три пенальти в послематчевой серии.