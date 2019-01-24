Депутат Верховной Рады из-за Ракицкого призвала к дружбе с Россией

Бывший член фракции Партии регионов, а ныне депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Татьяна Бахтеева считает, что у Ракицкого могут возникнуть проблемы из-за "политики Киева".
Татьяна Бахтеева
LIGA.net
"Конечно, у Ракицкого, скорее всего, будут проблемы из-за перехода в российский клуб. Думаю, что ему могут запретить выступать за сборную. Увы, такая ситуация в стране. Хотя понятно, что ни спорт, ни культуру нельзя смешивать с грязной политикой. Украине необходимо наладить мир в стране и дружеские отношения с Россией", — заявила "Известиям" парламентарий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Зенит" предложил за футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого 10 млн евро.
В случае успешного завершения сделки защитник сборной Украины перейдет в питерский клуб на 2,5 года.
В сети разгорелись жаркие споры по поводу перехода Ракицкого в российскую команду.
Позже появилась информация, что "Шахтер" изменил требования к питерскому "Зениту", потребовав 12 млн евро за трансфер Ярослава, а также 3 млн евро в виде легкодостижимых бонусов.
Виктор Леоненко оправдал потенциальный трансфер Ракицкого необходимостью кормить семью.
Известный агент Шандор Варга сделал заявление о судьбе футболиста в России.
Стали известны впечатляющие условия трансфера Ракицкого в Россию
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