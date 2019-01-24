Депутат Верховной Рады из-за Ракицкого призвала к дружбе с Россией

Бывший член фракции Партии регионов, а ныне депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Татьяна Бахтеева считает, что у Ракицкого могут возникнуть проблемы из-за "политики Киева".

Татьяна Бахтеева LIGA.net

"Конечно, у Ракицкого, скорее всего, будут проблемы из-за перехода в российский клуб. Думаю, что ему могут запретить выступать за сборную. Увы, такая ситуация в стране. Хотя понятно, что ни спорт, ни культуру нельзя смешивать с грязной политикой. Украине необходимо наладить мир в стране и дружеские отношения с Россией", — заявила "Известиям" парламентарий.

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