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Депутат Верховной Рады из-за Ракицкого призвала к дружбе с Россией

2.6тЧитать материал на украинском

Бывший член фракции Партии регионов, а ныне депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Татьяна Бахтеева считает, что у Ракицкого могут возникнуть проблемы из-за "политики Киева".

Татьяна Бахтеева

Татьяна Бахтеева

LIGA.net

"Конечно, у Ракицкого, скорее всего, будут проблемы из-за перехода в российский клуб. Думаю, что ему могут запретить выступать за сборную. Увы, такая ситуация в стране. Хотя понятно, что ни спорт, ни культуру нельзя смешивать с грязной политикой. Украине необходимо наладить мир в стране и дружеские отношения с Россией", — заявила "Известиям" парламентарий.

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Тема
Трансферы
Персоны
Татьяна БахтееваЯрослав Ракицкий
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Валевич Борис
Валевич Борис
удачно спряталась в Раде эта собака толстая, уж этой твари так была нужна неприкосновенность - на воровала больше Добкина с Вилкулом вместе взятых
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Ничего у него не возникнет...Там он героем, который вырвался из лап карателей...
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
пішла ця корова путінська в сраку
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