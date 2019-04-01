Дело Мораеса: в ФФУ сделали новое заявление, поставив на место португальцев

Федерация футбола Украины в очередной раз заявила об отсутствии каких-либо нарушений в процессе натурализации бразильского форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса.
При этом в организации дали четкие разъяснения по поводу того, почему сборная Украины не должна пострадать в отборе к Евро-2020.
"Португальцы считают, что выезд Жуниора Мораеса в аренду на четыре месяца нарушил его беспрерывное пятилетнее проживание в Украине. Закон Украины о гражданстве четко обозначает – в таких случаях гражданин должен проживать на территории нашей страны больше 180 дней в году. Если мы конкретно анализируем эпизод с Мораесом в 2017 году, то он пребывал в Китае порядка 130-140 дней. То есть в том году он прожил на территории Украины больше 200 дней. Уверен, что это дело закончится в нашу пользу", – заявил генсек ФФУ Юрий Записоцкий в интервью программе "Великий футбол".
Жуниор Мораес
dynamo.kiev.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес 18 марта получил украинский паспорт и был приглашен в сборную Украины.
Уже через три дня игрок дебютировал за "желто-синих" в игре отбора Евро-2020 с Португалией, а 25 марта вышел в стартовом составе в матче с Люксембургом.
Федерация футбола Люксембурга подала протест на результат встречи, которая завершилась драматичной победой украинцев – 1:2.
УЕФА на своем официальном сайте объявил об открытии дисциплинарного производства в отношении Украины.
В Португалии выдвинули новые обвинения в адрес Федерации футбола Украины.
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