Ибрагимович забил за "Милан" дебютный "слепой" гол-шедевр

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович отметился первым голом за итальянский клуб.

38-летнему уроженцу Мальме удался невероятный удар в 19-м туре чемпионата страны по футболу в Серии А.

На 64-й минуте гостевой игры с "Кальяри", защитник миланцев Тео Эрнандес (0:2) с фланга отдал точную передачу на шведа, и тот не глядя, отправил кожаную сферу четко в нижний угол.

Полюбоваться видео можно по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря Ибрагимович вернулся в "Милан", за который он выступал в 2010-2012 годах. Контракт подписан до конца сезона с опцией продления еще на год.

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