"Да, я русский": экс-футболист сборной Украины сделал заявление

Экс-футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев готов уехать выступать в Россию если там предложат хорошие условия.

"Если бы сейчас снова позвали играть в Россию, я бы поехал. А почему нет? Я – спортсмен, у меня есть дети, которых надо кормить. Если мне там предлагают хорошую зарплату, я буду там играть. Пожалуйста, сделайте мне такие условия в Украине, и я останусь. Это футбол. У меня есть российский паспорт. Но я живу в Украине, я принял гражданство, я играл за сборную Украины, гимн пел, держал руку на сердце. У меня в России живут родители. И я всегда буду хорошо говорить и об Украине, и о России", - цитирует Алиева sport.ua.

Игрок возмущаются, что его обвиняют в незнании украинского языка.

"То, что эти бездари говорят, что я кацап... Да, я русский, я там родился, но я уже украинец с 15 лет, а мне сейчас 33 года. Большую часть жизни я прожил здесь, и я никуда не еду", – подытожил украинец.

Отметим, что Алиев является уроженцем российского Хабаровска. Во время выступлений за махачкалинский "Анжи" Александр отметился фотографией с "георгиевской лентой" на груди.