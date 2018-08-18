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"Да, я русский": экс-футболист сборной Украины сделал заявление

14.6тЧитать новость на украинском

Экс-футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев готов уехать выступать в Россию если там предложат хорошие условия.

"Если бы сейчас снова позвали играть в Россию, я бы поехал. А почему нет? Я – спортсмен, у меня есть дети, которых надо кормить. Если мне там предлагают хорошую зарплату, я буду там играть. Пожалуйста, сделайте мне такие условия в Украине, и я останусь. Это футбол. У меня есть российский паспорт. Но я живу в Украине, я принял гражданство, я играл за сборную Украины, гимн пел, держал руку на сердце. У меня в России живут родители. И я всегда буду хорошо говорить и об Украине, и о России", - цитирует Алиева sport.ua.

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Игрок возмущаются, что его обвиняют в незнании украинского языка.

"То, что эти бездари говорят, что я кацап... Да, я русский, я там родился, но я уже украинец с 15 лет, а мне сейчас 33 года. Большую часть жизни я прожил здесь, и я никуда не еду", – подытожил украинец.

Отметим, что Алиев является уроженцем российского Хабаровска. Во время выступлений за махачкалинский "Анжи" Александр отметился фотографией с "георгиевской лентой" на груди.

Персона
Александр Алиев
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Моня
Моня
В демократических странах НИКТО не имеет право преследовать человека за его национальность и высказываемые им взгляды. Алиев поступает как настоящий мужчина.
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Кошевий Іван
Кошевий Іван
Якщо ти прожив в Україні стільки років і не знаєш української то ти або дібіл або...дібіл!
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Шарж Александр
Шарж Александр
Тупой алконавт как и все россияне..
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Шарж Александр, Ты бы шаржи на Пидра Ляксеича,да на "аватаров" накарябал,маляр заборный.
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Самарский Валера
Самарский Валера
Шарж Александр, потрох тебя бы не понял,да и статистика говорит о повальном алкоголизме в кастрюляндии.
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