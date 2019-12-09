Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский посетил матч 17-го тура Премьер-лиги между киевским "Динамо" и "Зарей" на столичном НСК "Олимпийский" и после игры не сдержал эмоций.

После матча в подтрибунном помещении Милевский поздоровался с несколькими игроками киевского клуба. Обратившись, в частности, к полузащитнику Виталию Буяльскому, Милевский решил не подбирать слов: "Чего вы так играете, бл**ь? Что вы на **й играете здесь?"

Как сообщал OBOZREVATEL:

киевское "Динамо" сенсационно проиграло луганской "Заре" в центральном поединке 17-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Матч на НСК "Олимпийский завершился со счетом 1:2.

подопечные Алексея Михайличенко опустились на 4-е место в таблице. Их отставание от "Шахтера" составляет уже 14 очков.

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