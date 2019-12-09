Главная Новости
9 декабря • обновлено в 11:46
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Что вы на **й играете?" Милевский разнес игру "Динамо" с "Зарей"

2.3т
Читать материал на украинском

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский посетил матч 17-го тура Премьер-лиги между киевским "Динамо" и "Зарей" на столичном НСК "Олимпийский" и после игры не сдержал эмоций.

После матча в подтрибунном помещении Милевский поздоровался с несколькими игроками киевского клуба. Обратившись, в частности, к полузащитнику Виталию Буяльскому, Милевский решил не подбирать слов: "Чего вы так играете, бл**ь? Что вы на **й играете здесь?"

Как сообщал OBOZREVATEL:

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Премьер-лига Украины
Персоны
Артем Милевский Виталий Буяльский
Место
Украина Киев
Теги
ФК Заря ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
2
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги