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Чемпионат мира 2018
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Что творилось в раздевалке сборной РФ после победы над Испанией: опубликовано видео

4.7тЧитать новость на украинском

В сети появилось видео из раздевалки сборной России по футболу после победы над командой Испании на чемпионате мира по футболу-2018.

В ролике видно, как радуются российские футболисты историческому выходу в четвертьфинал мудиаля.

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Напомним, что сборная РФ по пенальти обыграла Испанию на чемпионате мира по футболу-2018. Основное время 1/8 финала завершилась со счетом 1:1, а в серии одиннадцатиметровых ударов путевку в четвертьфинал принес Игорь Акинфеев, дважды отбив удары с точки.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объект
сборная России по футболу
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Пигин Макс
Пигин Макс
Много нерабов сегодня себе вены вскроют. РОССИЯ ВПЕРЁД!!!
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Marin Ella
Marin Ella
А допинговый контроль уже прошли? Или за них путин пописял?
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Платонов Константин
Платонов Константин
Чуть не про.бали, а так молодцы.
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