Что творилось в раздевалке сборной РФ после победы над Испанией: опубликовано видео

В сети появилось видео из раздевалки сборной России по футболу после победы над командой Испании на чемпионате мира по футболу-2018.

В ролике видно, как радуются российские футболисты историческому выходу в четвертьфинал мудиаля.

Напомним, что сборная РФ по пенальти обыграла Испанию на чемпионате мира по футболу-2018. Основное время 1/8 финала завершилась со счетом 1:1, а в серии одиннадцатиметровых ударов путевку в четвертьфинал принес Игорь Акинфеев, дважды отбив удары с точки.