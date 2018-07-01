Что творилось в раздевалке сборной РФ после победы над Испанией: опубликовано видео

В сети появилось видео из раздевалки сборной России по футболу после победы над командой Испании на чемпионате мира по футболу-2018.
В ролике видно, как радуются российские футболисты историческому выходу в четвертьфинал мудиаля.
Напомним, что сборная РФ по пенальти обыграла Испанию на чемпионате мира по футболу-2018. Основное время 1/8 финала завершилась со счетом 1:1, а в серии одиннадцатиметровых ударов путевку в четвертьфинал принес Игорь Акинфеев, дважды отбив удары с точки.
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